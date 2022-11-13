الخليج 365 يكشف.. الأهلي يتعامل مع تجديد عقود لاعبيه وفق خطة محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

وضعت إدارة الأهلي خطة كاملة لتجديد عقود لاعبي الفريق، حسب المدة التي تنتهي فيها العقود.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إن هناك خطة واضحة من محمود الخطيب رئيس النادي بتجديد عقود اللاعبين حسب رؤية الجهاز الفني.

وأضاف "يتم تحديث البيانات لدى محمود الخطيب ولجنة التخطيط حول المدد الزمنية لعقود اللاعبين للتعامل معهم مبكرًا".

وأوضح "هناك 4 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، وهم أيمن أشرف ورامي ربيعة وحسين الشحات وياسر إبراهيم، ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق في تجديد العقود وتعديلها للبعض ماديًا".

وتابع "هناك مساحة كبيرة من الثقة بين النادي ولاعبيه تجعلهم ينتظروا موقف النادي، أيضًا هناك أحاديث دارت معهم قد لا تتعلق بالمبالغ المالية ولكن أساسها رغبة النادي في بقائهم".

وواصل المصدر "حين يعود محمود الخطيب رئيس النادي من رحلته العلاجية بفرنسا نهاية الأسبوع الجاري سوف يتم حسم الأمر دون شك وتجديد عقودهم ولكن طبقاً لأسس واضحة".

وأضاف "عقد محمد هاني ينتهي بنهاية موسم 2024، ولكن النادي سيتفاوض معه في الفترة المقبلة برفقة بعض اللاعبين الآخرين لتمديد عقودهم".

واختتم المصدر "هناك 3 لاعبين آخرين يتم دراسة موقف تعديل عقودهم ماليًا ليتناسب مع ما يقدموه من جهود على غرار ما حدث مع رأفت خليل بعد تصعيده وبقائه بالفريق الأول".