مصدر لـ"الخليج 365": كاس تحسم قضية الأهلي وعبد الله السعيد خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر لـ"الخليج 365" إن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) من المتوقع أن تصدر حكمها في قضية الأهلي وعبد الله السعيد خلال شهرين .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن المحكمة كانت قد عقدت يوم الأثنين الماضي جلسة للنظر في شكوي اللاعب ضد قرار تغريمه والحجز علي ممتلكاته والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي وأغلقت باب المرافعات

ونظرت المحكمة المستندات التي قدمها الأهلي لتعزيز موقفه والتي فند خلالها أسباب لجوئه إلي مركز التسوية المصري ومدى قانونية هذا الحكم الذي صدر ضد اللاعب وفقا للوائح وطلب من المحكمة تأييد الحكم.

وانتقل عبدالله السعيد من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2011، ولعب معه حتى 2018.

وفشل عبدالله السعيد في التوصل لاتفاق مع الأهلي في 2018 لتجديد عقده، ما دفع اللاعب للتوقيع على عقود مبدئية للزمالك.

واستطاع الأهلي تمديد عقد السعيد رغم توقيعه للزمالك ليقرر عرضه للبيع قبل أن يعيره إلى كووبيون بالوسيورا الفنلندي لمدة شهرين بين أبريل ويونيو عام 2018.

ثم انتقل السعيد إلى أهلي جدة في يوليو 2018، ليضع النادي الأحمر بنداً في العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأي نادٍ مصري، إلا أنه فسخ عقده مع النادي السعودي، ثم وقع عقدًا مع بيراميدز مطلع 2019.

وحصل الأهلي على حكم يقضي بتغريم السعيد بمليوني دولار، وتجميد أصوله بسبب خرقه لبنود العقد.