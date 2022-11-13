رقم تاريخي لبرشلونة بكأس العالم قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم حول العالم، إلى الملاعب القطرية التي ستسضيف مونديال 2022، في الفترة بين 20 نوفبر، وحتى 18 ديسمبر.

وستشهد البطولة، أكبر معدل للاعبين من فريق واحد، وهو برشلونة الإسباني، الذي وُزع لاعبوه على منتخبات بلادهم، بواقع 16 لاعب لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتضم المجموعات، الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة لاعبين من فريق برشلونة، فيما تخلو المجموعتين الثانية والسادسة من لاعبي البارسا.

وسيتواجه الثنائي جول كوندي وعثمان ديمبلي رفقة المنتخب الفرنسي، مع زميلهم أندرياس كريستينسن لاعب الدنمارك، بالمجموعة الرابعة.

وبحسب موقع برشلونة الرسمي فإن لاعبي برشلونة الـ16 الذين يشاركون مع منتخباتهم في كاس العالم قطر 2022 هم:

منتخب إسبانيا (المجموعة الخامسة): جوردي ألبا، إريك جارسيا، جافي، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، فيران توريس، وأنسو فاتي.

منتخب هولندا (المجموعة الأولى): فرينكي دي يونج، ممفيس ديباي.

منتخب فرنسا (المجموعة الرابعة): جول كوندي، وعثمان ديمبيلي.

منتخب البرازيل (المجموعة السابعة): رافينيا دياز.

منتخب بولندا (المجموعة الثالثة): روبرت ليفاندوفسكي.

منتخب ألمانيا (المجموعة الخامسة): تير شتيجن.

منتخب أوروجواي (المجموعة الثامنة): رونالد أراوخو.

منتخب الدنمارك (المجموعة الرابعة): أندرياس كريستنسن.

ومن الجدير بالذكر، أن كأس العالم الماضي، 2018، كان يضم 14 لاعب من فريق برشلونة، وهو ما زاد بواقع لاعبين في هذه النسخة.