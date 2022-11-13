شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: التعاقد مع الرمادى خطوة لتصحيح المسار ووعدته بتوفير الإمكانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، سعادة وثقة مجلس الإدارة وإدارة الكرة بالنادى ببالتعاقد مع أيمن الرمادى مديرا فنيا لفريق الكرة.

ووعد صالح، فى تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادى، بتوفير كافة مقومات وأجواء الهدوء والاستقرار التى تساعد على نجاح المدير الفنى الجديد للفريق وجهازه فى أداء مهمته والتى تنتظرها الجماهير بتحسن الأداء والنتائج مع إستئناف مسابقة الدورى العام.

من ناحيته عبر أيمن الرمادى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى، عن سعادته بهذا الاستقبال داخل نادية وشكر رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان وإدارة الكرة بالنادى على جهودهم المستمرة لتحقيق طموحات جماهير النادى.

وأعلن نادي أسوان عن مؤتمر صحفي اليوم الأحد فى السابعة مساءً لتقديم أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان، والذى تولى المسئولية خلفا لربيع ياسين.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.