شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى المنتخب لموقف مرموش لتحديد مصيره من معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، موقف التشخيص الطبى لحالة عمر مرموش لاعب فولفسبورج ومنتخب مصر قبل تحديد مصيره من المعسكر.

وخرج عمر مرموش من مباراة فريقه فولفسبورج أمام هوفنهايم مصاباً، بعدما تعرض لكدمة فى الظهر أثناء التحام هوائى على الكرة وسقط مصاباً فى الدقيقة السابعة.

ودخل الجهاز الطبي لعلاج لاعب منتخب مصر وخرج وبدا أنه سيتم استبداله، لكن عاد مرموش فجأة ووضح عليه عدم القدرة على السير بشكل جيد، وسقط بعدها مرموش ودخل الجهاز الطبي ليرافقه إلى خارج الملعب ويتم استبداله.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضم مرموش لقائمة المنتخب المسافرة إلى الكويت لملاقاة بلجيكا فى الـ18 من شهر نوفمبر الجارى.