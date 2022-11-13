شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن شفاء محمد إسماعيل من الإصابة ومشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد إسماعيل قطب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، فى التدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت خلال اليومين الماضيين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وقال الدكتور وائل حماد، طبيب الفريق، إن قطب فى المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي بعد إصابته فى مباراة بيراميدز بالجولة الأولى من الدورى الممتاز.

وأشار طبيب إنبى إلى أن قطب بدأ المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام فى التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواصل الفريق البترولى تدريباته الجماعية خلال فترة التوقف الحالية ، حيث من المقرر أن يخوض الفريق عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل إستعداداً لإستئناف منافسات بطولة الدورى الممتاز .