شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل الكويت لمواجهة بلجيكا وديًا 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر منذ قليل إلى الكويت استعداداً للدخول فى معسكر لمواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر الجاري، وهى المباراة التي يعول عليها فيتوريا لإكساب اللاعبين خبرة الاحتكاك مع المنتخبات الكبرى قبل استئناف رحلة التصفيات الأفريقية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي المنتخب فى مباراة بلجيكا بقيمة وصلت إلى 80 مليون يورو، متساوياً مع البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، والذى يعتبر أغلى لاعب فى قائمة منتخب بلاده أيضاً.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم، في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع :عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.