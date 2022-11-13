شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على بلجيكا 3/1 فى تاريخ مواجهات المنتخبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراة ودية أمام بلجيكا فى 18 نوفمبر الجارى باستاد جابر بن أحمد في الكويت، وقبل تلك المواجهة نرصد فى السطور التالية تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا السابقة.

المواجهة الأولى ..

التقى المنتخب المصرى مع بلجيكا عام 1920، وتغلب الفراعنة بنتيجة 4/2 .

المواجهة الثانية

أقيمت المواجهة الثانية عام 1999، وفاز المنتخب المصرى بهدف دون رد.

المواجهة الثالثة

التقى المنتخب المصرى مع نظيره البلجيكى مجددا فى 2005 وتغلب الفراعنة بأربعة أهداف دون رد.

المواجهة الرابعة

هى المواجهة الأخيرة بين المنتخبين وكانت عام 2018 ، وخسر فيها المنتخب المصرى بثلاثة أهداف.

وضم فيتوريا 24 لاعباً للمباراة هم: حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد.

خط الدفاع :عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه.

خط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.