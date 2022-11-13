شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف الأندية المصرية فى قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت الفرق المصرية الأربعة المشاركة فى بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وهى الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، مقاعدها فى دور المجموعات بكلا البطولتين، محققة العلامة الكاملة بعد إسدال الستار على الأدوار التمهيدية.

وتعد مصر الدولة الوحيدة فى الموسم الجارى التى احتفظت بالعلامة الكاملة فى البطولات القارية، بتأهل 4 فرق مصرية إلى دور المجموعات، لتثبت الكرة المصرية ريادتها للكرة العربية والأفريقية على وجه التحديد.

ويتم تصنيف الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وفقا لنتائجها في البطولات القارية خلال المواسم الـ5 السابقة، ثم توزيعها على المستويات الـ4 في قرعة دور المجموعات.

ويأتي الأهلي ضمن أندية التصنيف الأول في قرعة دوري أبطال أفريقيا، والزمالك في المستوى الثاني، ما يعنى احتمالية وقوعهما معا فى مجموعة واحدة.

وفي الكونفدرالية يأتي بيراميدز، وصيف نسخة 2019-2020، فى التصنيف الأول، فيما لم يتم تحديد موقف فيوتشر حتى الآن، حيث ينتظر أن يكون ضمن أحد المستويات الثاني والثالث والرابع.

تُقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات

فيما اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.

في المقابل جاء تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في دور الـ 32 التكميلي في لقاء الذهاب أمام نيجيليك النيجري، قبل أن يفوز بيراميدز في مباراة العودة بثلاثية نظيفة ويعبر إلى المجموعات.

بطريقة مثيرة تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، محققاً إنجازاً غير مسبوق، كأول فريق يتأهل إلى بطولة قارية بعد موسم واحد فقط في الدوري الممتاز، ثم يتأهل أيضاً إلى دور المجموعات في مشاركته الأولى بالبطولات القارية، وتعادل فيوتشر في دور الـ 32 التكميلي أمام أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق بشكل مثير احتبس الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية والتي انحازت لفيوتشر بعد تألق محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، الذي تصدى لـ 3 ركلات جزاء ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 3/2 على بطل أنجولا.