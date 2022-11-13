شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت عبد السلام رئيسا لبعثة الملاكمة فى بطولة روسيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة محمد عبد العزيز غنيم على اختيار رفعت عبد السلام عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب الرجال فى بطولة روسيا الدولية للكبار، المحدد لها الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر المقبل.

وأعلن مسئولو اتحاد الملاكمة مؤخرا قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب بإسبانيا المقرر لها الفترة من 13 وحتى 27 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: تميم نعيم وزن 86 كجم وعبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم.

على جانب آخر، أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب بإسبانيا المقرر إنطلاقها غدا وحتى 27 نوفمبر الجارى و هم كلا من ، تميم نعيم وزن 86 كجم و عبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم، وعمر خالد وزن 92 كجم.