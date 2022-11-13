شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب عبد الرحمن مجدى بإحضار عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولي النادى الاسماعيلى، عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الفريق بإحضار عروض قوية من أجل الموافقة على بيعه بعدما وصلت علاقة الطرفين لطريق مسدود خلال الأيام القليلة الماضية.

يخطط عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الاسماعيلى لفسخ تعاقده مع القلعة الصفراء قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث طالب اللاعب وكيل أعماله بتصعيد شكواه ضد الدراويش للحصول على حكم بأحقيته في فسخ تعاقده بشكل قانونى.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى تجميد عبد الرحمن مجدى وإبعاده عن المشاركة مع المباريات مع الدراويش حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب قرار المجلس بعرض اللاعب للبيع بعد شكواه للنادى في قسم الشرطة وتسلم الاسماعيلى إنذار بضرورة تسديد مستحقات اللاعب رغم تعديل عقده وترضيته مادياً، حيث يرى مجلس الإسماعيلى أن اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعة الصفراء ويرفض تحمل الأزمات المالية للنادى.

وطالب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى مسئولى ناديه بسرعة حل أزمة مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، حيث فوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد ، وكان الإسماعيلى قد مدد تعاقد عبد الرحمن مجدى حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكان عبد الرحمن مجدى نجم المنتخب الأوليمبى هدفا للعديد من الأندية المحلية والخارجية نظرا للمستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب فى الفترات السابقة، حيث شارك بصفة أساسية مع النادى الإسماعيلى فى البطولات المحلية والبطولة العربية، فضلا عن فوزة مع المنتخب الأوليمبى ببطولة أفريقيا ومشاركته مع المنتخب الأول.