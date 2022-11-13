شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحفزون علي معلول قبل المشاركة مع تونس فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي على إجراء اتصالات هاتفية بالدولي التونسي على معلول من أجل دعمه ومساندته قبل إنطلاق كأس العالم الذي تُشارك فيه تونس.

وينطلق مونديال 2022 بقطر يوم 20 نوفمبر الجاري وتشارك فيه تونس ضمن المجموعة الرابعة رفقة ، كلاً من : فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وشهدت الأيام الماضية من إتصالات من بعض لاعبي الأهلي وأفراد بالجهاز الفني مع على معلول من أجل دعمه وتحفيزه للتألق في كأس العالم خاصة وأنه أحد نجوم المارد الأحمر ومنتخب تونس.

على صعيد متصل ،أكد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، أن منتخب بلاده يهدف للظهور بشكل مشرف في بطولة كأس العالم القادمة بقطر 2022.

وقال معلول في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "نسعى للظهور بوجه مشرف خلال نهائيات مونديال قطر وتقديم مردود يليق بسمعة الكرة التونسية".

وأضاف: "نقطة قوة المنتخب التونسي تتمثل في روح المجموعة، كافة اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للذهاب بعيدًا وإعلاء راية الوطن".

وأتم: "بالتأكيد هذا المونديال يعد تحديًا فريدًا من نوعه لكافة اللاعبين، المنتخب بقيادة جلال القادري سيلعب تحت شعار الفوز والتأهل".

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 في روسيا.