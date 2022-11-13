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حكاية نجم.. بيج رامى من "صياد" سمك إلى اصطياد لقب مستر أولمبيا

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القاهرة - سامية سيد - تزخر المصرية بالعديد من المواهب، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان الجماهير والمتابعين، بفضل الأداء الرجولى والمهارى خلال مسيرتهم وتاريخهم فى صالات الرياضة، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة اليوم بطلها ممدوح السبيعى الشهير بـ"بيج رامى".

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البداية والنشأة

ولد بيج رامى عام 1985 ولم يكن يعلم أهل قريته أن هذا المولود سوف يكون الأشهر على مستوى العالم فى يوم ماوعمل بيج رامى منذ الصغر مع أسرته فى صيد الأسماك بكفر الشيخ، فى جزيرة البرلس، وكان يتدرب فى صالات الجيم ببلطيم، وعندما أصبح شابا سافر مع أفراد العائلة إلى الكويت للعمل فى المهنة الأساسية وهى الصيد بجانب الاتجاه للجيم.

شارك فى البطولات تدريجيا، وعندما ظهر فى البطولات أطلقوا عليه "بيج" نسبة إلى جسمه الضخم، ليكون لقبه "بيج رامى".

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مشواره مع البطولات

بدأ رامى رحلته مع كمال الأجسام عام 2010 بإحدى صالات الجيم بالكويت، حيث كانت أول مشاركة له كانت عام 2012 بمستر أولمبيا للهواة وحقق المركز الأول.

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أهم البطولات فى مسيرته

فاز بلقب بطولة  نيويورك 2013 ، وفى نفس العام تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد ان حصل على المركز الثامن ببطولة مستر أولمبيا، كما حقق بيج رامى المركز الخامس في بطولة مستر أولمبيا عام 2015 وكذلك بطولة ارنولد كلاسيك ، و توج بطولة مستر اولمبيا للهواة عام 2012 .

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مستر أولمبيا

وتٌعد بطولة مستر أولمبيا هي الأهم في مسيرة بيج رامى حيث توج باللقب مرتين على التوالي ، عامي 2020 و 2021 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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