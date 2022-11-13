شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لأيمن الرمادى فى أسوان قبل قيادة المران الأول للفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قبل ساعات إلى أسوان أيمن الرمادى قادماً من دولة الإمارات الشقيقة لتولى مسئولية قيادة الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان.

واستقبل الرمادى لدى وصوله نادى أسوان الرياضى المستشار الشافعى صالح وأعضاء نادى مجلس إدارة نادى أسوان ولجنة الكرة وقدامى كرة القدم بالنادى ورابطة المشجعين، ونظمت إدارة نادى أسوان ممرا شرفيا من لاعبى أكاديمية البراعم والموهوبين بالنادى وتم إهداؤه باقة من الورود.

أيمن رمادى قيمة فنية كلاعب سابق بنادى أسوان موسم 90/91 ومدير فنى محترف بالدوريات العربية الأماراتى والعمانى لأكثر من عشرين عاما حقق فيها عدة إنجازات على مستوى الصعود لدورى المحترفين والبقاء به سنوات متصله وحصولة على جوائز عديدة كأفضل مدرب محترف خارج مصر عدة مرات.



استقبال الرمادى



استقبال الرمادى



استقبال الرمادى



استقبال الرمادى



استقبال الرمادى



استقبال الرمادى

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان التدريب الأول له عصرا اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفنى الجديد أيمن الرمادى بإستاد أسوان.

ويشهد نادى أسوان الرياضى في السابعة والنصف مساء اليوم مؤتمرا صحفيا لتوقيع العقد وتقديم المدير الفنى الجديد أيمن الرمادى لوسائل الإعلام.

ويعد أيمن الرمادي أحد أبرز المدربين المصريين فى الدوري الإماراتي، وخاض العديد من التجارب التدريبية لأكثر من عشرين عاماً على مستوى الدورى الإماراتي، وله تجربة ناجحة بتدريب الظفار العماني لعامين متتاليين.

وتوج الرمادي بجائزة أفضل مدرب محترف عدة مرات، خلال مسيرته التدريبية لعب الرمادي لعدة أندية مصرية، أبرزها المقاولون العرب والقناة وأسوان حتى تعرض للإصابة المفاجئة بقطع فى الرباط الصليبي عام 1994، وقرر حينها الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب بعد حصوله على عدد من دورات تدريبية.

وبدأ الرمادي رحلته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الشعب الإماراتي عام 1999، حقق خلالها العديد من الإنجازات، واستطاع أن يصعد بفرق لـ7 مرات إلى دوري الأضواء، ليصبح أشهر مدرب مصري في الملاعب الإماراتية، حيث تأهل بفريق دبي 3 مرات، والظفرة والشارقة واتحاد كلباء، وعجمان الذي استمر في تدريبه 5 مواسم متتالية.