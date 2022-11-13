شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة مغربية تنقل مباراة مصر وبلجيكا الودية عبر نايل سات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقت الجماهير المصرية مفاجأة جديدة من المغرب، بشأن القناة الناقلة للمباراة الودية بين منتخبي مصر وبلجيكا.

ويلتقي المنتخبان يوم الجمعة 18 نوفمبر/ تشرين ثان الحالي، في مباراة ودية تقام في الكويت.

قناة مغربية تنقل مباراة مصر وبلجيكا الودية عبر نايل سات

وأعلنت قناة الرياضية المغربية (3) يوم الأحد، أنها ستبث هذه المباراة الودية على الهواء مباشرة.

وكانت تقارير صحفية أخرى أشارت إلى بث هذه المباراة الودية عبر قناتي الكويت الرياضية وأون تايم سبورتس، المالك الحصري لنقل مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

ويستعد منتخب بلجيكا بهذه المباراة الودية، لخوض منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022، والتي تضم أيضا المغرب وكرواتيا وكندا.

قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية



حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

يبدو أن السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونخ سيواجه في كأس العالم 2022 نفس المصير الذي عاشه زميله السابق، المصري محمد صلاح بنسخة 2018.

وتواجد ساديو ماني على رأس قائمة منتخب السنغال الذي سيشارك بعد أيام في كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء استدعاء ماني لقائمة السنغال بعدما أحيطت الشكوك حول عدم مشاركته في مونديال قطر عقب الإصابة التي تعرض لها، ولم تتحدد مدة غيابه عن الملاعب، لينتظر تعافيه بنسبة 100% للمشاركة في كأس العالم.

ويعيش ماني نفس ما عاشه محمد صلاح زميله السابق في ليفربول مع منتخب مصر قبل 4 أعوام، حين أصيب قائد "الفراعنة" خلال مشاركته مع "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد، قبل أيام من انطلاق مونديال روسيا.

وحامت الشكوك حول إمكانية لحاق صلاح بالمونديال، ووقتها استدعاه منتخب مصر على رأس القائمة أملا في شفائه، لكنه غاب عن المباراة الافتتاحية ضد أوروجواي، قبل أن يتحامل على نفسه للمشاركة في المباراتين المتتاليتين أمام روسيا والسعودية.

والآن يواجه ساديو ماني نفس المصير بعد إصابته، وبات شبه مؤكد غيابه عن المشاركة في المباراة الأولى أمام هولندا المقرر إقامتها يوم الإثنين 21 نوفمبر، في اليوم الثاني للمونديال، وهو ما نفس ما حدث لصلاح مع منتخب مصر في روسيا.

المفارقة أن الثنائي وقعا في مجموعة تضم البلد المنظم، حيث لعبت مصر ضد روسيا في 2018، وستلعب السنغال أمام قطر يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وتقام المباراة في الجولة الثانية من دور المجموعات مثلما حدث أيضا في 2018 مع رفاق محمد صلاح.

شاركت 8 منتخبات عربية في بطولة كأس العالم على مر التاريخ، وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق.

وسيكون منتخب قطر هو المنتخب العربي التاسع الذي يشارك في كأس العالم، عندما يستضيف نهائيات مونديال 2022.

وكان منتخب مصر هو أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم، وذلك عندما شارك في نسخة 1934، ولكنه ودع البطولة من الدور الأول.

في المقابل، تأتي 3 منتخبات في مقدمة المنتخبات العربية الأكثر مشاركة في كأس العالم على مر التاريخ، وهي تونس والمغرب والسعودية، بواقع 6 مشاركات لكل منها.

وكانت منتخبات المغرب والسعودية والجزائر هي صاحبة أفضل إنجاز عربي في المونديال، بالتأهل لثمن النهائي، وذلك في أعوام 1986 و1994 و2014 على الترتيب.