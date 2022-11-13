«توقيعي للمنافس كان قاتلاً لهم وفعلوا كل شيء لتدمير مستقبلي».. عبدالله السعيد يكشف كواليس انضمامه للزمالك ورد فعل الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عبد الله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن كواليس أزمته مع النادي الأهلي، والتي تلزمه بدفع بعض الغرامات المالية، مع استمرار وجود قضايا بين الطرفين على مدار السنوات الأخيرة، في المحكمة الدولية الرياضية.

وبحسب موقع "القاهرة 24"، أجرى عبد الله السعيد حوارًا مطولاً مع صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية.

وقال السعيد إن "الأهلي فعل كل شيء لتدمير مستقبله، وهذا بالطبع قد يؤثر على وضعه الحالي، ولكنه في حاجة إلى التركيز مع فريقه فقط؛ لأنه لا يستطيع ترك تركيزه يؤثر على مستواه لأن هذا سيؤثر على مستقبله، ولكنه يعتقد أنه لم يرتكب أي خطأ."

وأضاف صانع ألعاب بيراميدز: "لم أتوصل لاتفاق مع الأهلي لتمديد عقدي، مما جعلني أوقع مع الزمالك عقدًا مسبقًا، وطلبت عدم إعلان تفاصيله من أجل عدم الدخول في أزمة مع الأهلي، وهو ما حدث بعد ذلك."

وتابع: "طلبت من الزمالك التزام الصمت، حيث أن أي إعلان عن توقيعي مع الزمالك كان سيجعل الأهلي يجمدني، وكان سيؤثر على فرصي في لعب مونديال روسيا 2018، وكنت في سن 34 عامًا، وأردت لعب كأس العالم وقتها."

وواصل: "تركي آل الشيخ كان متواجدًا في الصورة وقتها، ولكن بعد أزمتي من الأهلي انتقلت إلى أهلي جدة بمساعدته، ثم التواجد في أوروبا، ومن بعدها العودة إلى مصر عن طريق نادي بيراميدز، الذي اشتراه آل الشيخ، وذلك رغم سؤالي للخبراء والمحامين بشأن بند منعي للعب لأي فريق مصري لمدة 3 سنوات في عقدي الجديد مع الأهلي قبل رحيلي."

وأكمل نجم بيراميدز: "كما كان متوقعًا، بعدما علم الجميع بتوقيعي للزمالك، كان الأهلي يرفض مسألة توقيع أحد أبرز نجومه للغريم التقليدي، وأقنعوني بالتخلي عن عقدي مع الزمالك، وأدركوا أنهم في ورطة، حتى جددت عقدي، ثم تم تجميدي."

وأوضح أنه لم يكن أمامه سوى الانتقال إلى السعودية والعودة إلى مصر، عن طريق تركي آل الشيخ، متابعاً: "لا أعلم السبب الذي يجعل الأهلي يلاحقني حتى الآن، أنا لعبت في النادي لمدة 6 سنوات بشكل احترافي، ولا أعلم كيف يرغب الأهلي في التحكم الكامل بلاعبيه، إلى أين يذهبون ويأتون بناء على تفضيلاته، وتوقيعي للمنافس كان شيئًا قاتلًا لهم، وربما مطاردتهم لي حتى الآن مسألة شخصية."

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته قائلاً: "ليس لدي ما أقوله للأهلي، سوى أنني مندهش من الطريقة التي يتعامل بها نادٍ كبير في إفريقيا مع لاعب محترف، أنا لاعب لم يفعل أي شيء سوى التمثيل باحتراف، أنا مندهش وحزين."