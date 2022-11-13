أبرزها يوفنتوس ولاتسيو ومواجهة مانشستر يونايتد وفولهام.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 13 نوفمبر 2022، عدد من المباريات في الدوريات الإيطالي والفرنسي والتركي بالإضافة إلى مواجهتين بالدوري الإنجليزي.

وتُلعب اليوم مباراتان في الدوري الإنجليزي بالجولة السادسة عشر أبرزهما مواجهة مانشستر يونايتد مع نظيره فولهام.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد أستون فيلا وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

فولهام ضد مانشستر يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي

أتلانتا ضد انتر ميلان وتنطلق المباراة في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

هيلاس فيرونا ضد سبيزيا وتُذاع على AD SPORTS Premium 2

روما ضد تورينو وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

مونزا ضد ساليرنيتانا وتُذاع على Starz Play App

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

ميلان ضد فيورنتينا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Starz Play App

يوفنتوس ضد لاتسيو وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

الدوري الإلماني

ماينز ضد آينتراخت فرانكفورت وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

فرايبورج ضد يونيون برلين وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد أوكسير وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

نانت ضد اجاكسيو وتُذاع على beIN Sports HD 1

ليل ضد أنجيه وتُذاع على beIN Sports HD 2

مونبلييه ضد ستاد ريمس وتُذاع على beIN Sports HD 4

ستاد بريست ضد تروا وتُذاع على beIN Sports HD 7

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

ستراسبورج ضد لوريان وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

موناكو ضد مارسيليا وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2