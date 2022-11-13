شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي وجويل كينج يتوجان ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الإنجليزي محمد الشوربجي، والنيوزيلندية جويل كينج، ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز محمد الشوربجي فى المباراة النهائية على منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3ـ1، في مباراة استغرقت 62 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-4, 11-7.

فيما فازت جويل كينج فى المباراة النهائية على الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-5.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الرابع على التوالى، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني خلف البطل المصري على فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستقر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بالمركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب إنجلترا فى المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.