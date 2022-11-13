شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ميار شريف فى نهائى بطولة كولينا تشيلى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، لخوض المباراة النهائية ببطولة كولينا التى تقام فى تشيلى للمنافسة على لقب البطولة.

وتقام المباراة فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما تم تأجيل نصف النهائي الخاص بمنافسى ميار شريف بسبب سقوط الأمطار، ومن المقر أن يقام نصف النهائي اليوم، على أن يتحدد طرف النهائي أمام ميار شريف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت ميار شريف نجحت فى التأهل إلى نهائي بطولة كولينا التي تقام في تشيلى وتختتم اليوم، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كل من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.