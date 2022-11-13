شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة فى دفاع الأهلى مع عودة المنافسات المحلية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد خط دفاع الأهلي تغييرات خلال الفترة المقبلة التى يخوض فيها الفريق ارتباطات محلية، وذلك بسبب لعنة الإصابات التى ضربت هذا المركز مؤخراً.

ويواجه الجهاز الفني للأهلي أزمة فى خط الدفاع بعدما تعرض ثنائى الفريق محمود متولى ومحمد عبد المنعم للإصابة، والتى حرمتهما من تدريبات الفريق الأخيرة، وبات المارد الأحمر مُهدداً بفقدان الثنائى لعدة أسابيع أو على الأقل محمود متولي.

وتعرض عبد المنعم للإصابة فى الأنف، وأجرى عملية جراحية، فيما يعاني متولي من شد فى العضلة الخلفية، ووفقاً لتأكيدات الجهاز الطبي بالأهلي، فإن عبد المنعم الذى أجرى فى 1 نوفمبر الجارى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف، احتاج خمسة أيام فقط راحة، ثم بدأ تدريبات تأهيلية تدريجية تستمر أسبوعين تقريباً، أما متولي والذى تعرض للإصابة فى معسكر المنتخب الحالى ويحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية.

وكشف الأهلي عن إصابة جديدة لم يتحدث عنها أحد من قبل، وهى معاناة أيمن أشرف لاعب الفريق من آلام فى الركبة، وأكد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي أن مجلس الإدارة وافق على سفر أيمن أشرف للنمسا للخضوع لفحوصات على الركبة.

ويترقب كولر موقف هذه الإصابات خاصة محمد عبد المنعم، الذي قد يعود قريباً، ونفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف، فيما ستتأخر عودة متولى بعض الوقت، وسيكون ياسر إبراهيم أول خيار أمام كولر للمشاركة فى دفاع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسيلعب معه اللاعب الجاهز سواء كان عبد المنعم أو أيمن أشرف، وفى حال عدم جاهزيتهما قد يُفكر كولر فى رامي ربيعة.

ويحصل الأهلي على راحة حالياً تنتهي اليوم، الأحد، بعدها سيستأنف التدريبات استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري فى دور الـ8 من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر، ثم يلعب مع الجيش يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.