كيف يستفيد الأهلي والزمالك ماليا من كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

ينطلق كأس العالم الأحد المقبل على الأراضي العربية لأول مرة في التاريخ، والجميع يتابع المسابقة التي ينتظرها جمهور كرة القدم 4 سنوات من أجل الاستمتاع بها.

المسابقة التي جذبت 3.5 مليار مشاهد حول العالم في كأس العالم 2018، تبدو مثالية بالنسبة لمحبي كرة القدم إذ يتابع البطولة نصف سكان كوكب الأرض.

فيفا أعلن في أكتوبر الماضي، عن حجم التعويضات التي تحصل عليها الأندية نظير مشاركة كل لاعب في كأس العالم، إذ بلغ مجموعها 209 مليون دولار.

استفاد من مبادرة فيفا في كأس العالم 2018 عدد 416 ناديا حول العالم، جاء هؤلاء من 63 اتحاد محلي.

لأول مرة على الإطلاق، بات من حق الأندية التقدم بشكل إلكتروني من أجل تقديم استمارة بيانات خاصة بكل لاعب يتبعها ومشارك في كأس العالم.

ويحصل النادي عن كل لاعب مشارك في كأس العالم على حوالي 10 ألاف دولار عن كل يوم يشارك فيه بكأس العالم، وأثناء الفترة الرسمية للاستعداد قبل انطلاق البطولة.

يبلغ الحد الأدنى لتعويض النادي عن كل لاعب حوالي 180 ألف دولار في حالة المشاركة حتى نهاية دور المجموعات، و220 حتى دور الـ16 ثم 280 حتى ربع النهائي، على ألا يزيد تعويض النادي عن كل لاعب على 370 ألف دولار.

يذهب التعويض إلى الأندية التي مثلها اللاعب على مدار عامين قبل انطلاق كأس العالم.

يمتلك الأهلي الحق في المطالبة بالتعويض عن مشاركة علي معلول في البطولة مع منتخب تونس، إضافة إلى نسبته في مشاركة بدر بانون ضمن منتخب المغرب إذا أنه كان لاعبا في الفريق حتى يوليو الماضي.

أما الزمالك فيمتلك حق المطالبة بنسبة مشاركة سيف الدين الجزيري ضمن قائمة منتخب تونس.

وفّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوابة إلكترونية من أجل الأندية التي تمتلك حق الحصول على التعويض، إذ يقوم المسئول عن النادي بالدخول إلى البوابة إضافة البيانات المطلوبة في 3 خطوات فقط.