أليجري يقرر استبعاد لاعبه من مباراة لاتسيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

قرر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، استبعاد دوسان فلاهوفيتش من المباراة أمام لاتسيو اليوم الأحد في الدوري الإيطالي، في ظل عدم استعادة المهاجم الصربي لكامل لياقته البدنية قبل أيام من مونديال قطر.

ولم يشارك فلاهوفيتش، 22 عاما، مع يوفنتوس منذ الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي 3 /4 في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، وغاب عن آخر 4 مباريات للفريق بسبب الإصابة في الفخذ.

وقال أليجري خلال مؤتمر صحفي على هامش المباراة أمام لاتسيو "فلاهوفيتش لا، هو ليس جاهزا، لن يشارك، فيدريكو كييزا جاهز للمباراة".

وأضاف "عليك أن تؤمن بالقدر، بشكل عام ربما يلحق بالحصة التدريبية الأولى مع المنتخب الوطني".

وأوضح "فلاهوفيتش شارك في التدريبات، من الطبيعي بالنسبة للاعب أن يشعر برغبته في مساعدة الفريق، لكنه ليس في حالة جسدية مثالية حاليا".

ويستعيد يوفنتوس جهود نجمه الأرجنتيني آنخل دي ماريا أمام لاتسيو بعد مشاركته كبديل كأخر مباراتين للفريق عقب تعافيه من إصابة في الفخذ.