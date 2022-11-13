"هجوم من الخارج".. عبد الله السعيد يدوَّل صراعه مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أخذ صراع عبد الله السعيد والأهلي منحنى أخر بحوار نجم بيراميدز مع صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية الشهيرة وهجومه على مسئولي النادي الأحمر بشأن قضية عودته إلى مصر للعب في نادي بيراميدز.

وسبق حوار السعيد مع "ذا أثليتك" بنحو شهرين هجوماً من رابطة اللاعبين المحترفين التي تتخذ من انجلترا مقراً لها على الأهلي بشأن نفس القضية وحمل نفس المعنى الذي عبر عنه قائد بيراميدز.

وهاجمت رابطة اللاعبين المحترفين الأهلي في سبتمبر الماضي الأهلي وانحازت إلى اللاعب واتهمت القلعة الحمراء بـ "التعامل غير العادل" مع اللاعب.

ونشرت رابطة اللاعبين المحترفين بيانا قالت فيه: "نطالب النادي الأهلي بوقف المعاملة غير العادلة للاعب عبد الله السعيد، في مايو 2018 قام النادي ببيع اللاعب المذكور إلى الأهلي السعودي، وتضمن العقد بندا يمنع الأخير من إعادة بيعه إلى نادٍ في مصر لمدة ثلاثة مواسم، على أن يدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي إذا خالف هذا الشرط"

الأهلي كان قد حصل في وقت سابق على حكم بأحقيته في الحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد، بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد.

ونشر رابطة اللاعبين المحترفين بيانا قال فيه: "نطالب النادي الأهلي بوقف المعاملة غير العادلة للاعب عبد الله السعيد، في مايو 2018 قام النادي ببيع اللاعب المذكور إلى الأهلي السعودي، وتضمن العقد بندا يمنع الأخير من إعادة بيعه إلى نادٍ في مصر لمدة ثلاثة مواسم، على أن يدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار أمريكي إذا خالف هذا الشرط".

وقال روي فيرمير، المدير القانوني في للرابطة: "نشعر بالفزع من سلوك الأهلي الذي يستمر في جعل حياة عبد الله السعيد كابوسا، لأن مسؤولي النادي يشعرون بالاستياء من لعبه بقميص أحد منافسيهم".

عبد الله السعيد خرج بنفسه بعد شهرين من بيان رابطة اللاعبين المحترفين وهاجم الأهلي واتهمه بمحاولة تدمير مستقبله وملاحقته بسبب توقيعه للزمالك.

وحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري "المحكمة الرياضية" يوم 25 إبريل من عام 2021 لصالح النادي الأهلي في قضيته ضد عبد الله السعيد وألزم الأخير بدفع مبلغ 2 مليون دولار صالح النادي الأحمر قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.

وكان الأهلي قد طلب في شكواه ضد السعيد التي قدمها في يوليو الماضي الحصول على الشرط الجزائي وقيمته 2 مليون دولار بالإضافة إلي مبلغ 5 ملايين جنيه تعوض عن إخلال اللاعب بالعقد وبطلان قيد اللاعب في نادي بيراميدز وإزالة ما ترتب عليه من أثار .

وباع عبد الله السعيد إلىي أهلي جدة في صيف 2018 واشترط في العقد عدم عودته للعب في مصر لمدة 3 مواسم ووضع شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون دولار في حالة الإخلال بالعقد.

وعاد عبد الله السعيد إلي بيراميدز في فترة الإنتقالات الشتوية لعام 2019 بعد فسخ عقده مع أهلي جدة ليرى أحقيته للعب في بيراميدز دون دفع الشرط الجزائي للأهلي لأنه انتقل للنادي الأزرق دون إعادة بيع أو إعارة .

وأعلن الأهلي يوليو الماضي الحجز على أرصدة وحسابات وودائع عبد الله السعيد، نفاذا للحكم النهائي الصادر في الدعوى التحكيمية حيث إن الحكم الصادر لصالح النادي الأحمر يجيز الحجز على أموال اللاعب لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.