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مصدر لمصراوي: لاعب الإسماعيلي على رادار المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

كشف مصدر مقرب من أحمد مدبولي، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أن النادي المصري مهتم بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إن المصري من بين الأندية التي ترغب في ضم مدبولي.

وينتهي تعاقد أحمد مدبولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لأحمد مدبولي التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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