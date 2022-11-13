إجراء احترازي.. السعودية تستبعد لاعبا من قائمة كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن المنتخب السعودي، استبعاد لاعبه فهد المولد من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

المدير الفني إيرفي رينارد أعلن في وقت سابق قائمة الفريق والتي ضمت المولد، قبل ان يتراجع عن قراره ويستدعي نواف العابد من أجل الانضمام إلى المنتخب بدلا منه.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وجاء بيان المنتخب السعودي كما يلي:

بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية، في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية، الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر في الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر المدير الفني إيرفي رينارد استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة.