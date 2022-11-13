مدرب أبها السابق: الأهلي الأفضل إفريقيا ولا يختلف عن كبار أوروبا.. وأتمنى تدريبه

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك مدرب فريق أبها السعودي السابق، أنه يحلم بتدريب الأهلي الذي يراه الأكبر في إفريقيا، ويعد مثل أكبر الأندية الأوروبية.

وقال فاندنبروك عبر مداخلة تليفونية لبرنامج "الماتش" على شاشة صدى البلد: "الأهلي فريق كبير يتواجد على قمة إفريقيا وأتوقع أن يستمر على القمة فهو مثل فرق أوروبا، أتمنى تدريبه في يوم ما بالتأكيد".

وعن طلبه التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق، وضمه لفريق أبها السعودي الذي كان مديره الفني: " ميكيسوني لاعب جيد وفي سيمبا التنزاني كان سريعًا ومهاريًا، ويحدث الفارق، ومستواه كان أفضل وأعلى من الفريق، ولا أعلم ما حدث معه في الأهلي".

وواصل :"أحب ميكيسوني لذلك طلبت ضمه لفريق أبها، لأنني أعرفه جيدًا، وهو مكسب كبير لأي فريق".

كما تحدث عن استغرابه من اختيارات المنتخب البلجيكي: "بعض اللاعبين يتواجدون في المنتخب بسبب أدائهم في الماضي فقط، وكان من الممكن استدعاء لاعبين آخرين للمونديال، أنا مندهش من انضمام بعض اللاعبين".

وتولى فاندنبروك عدة تجارب تدريبة من قبل مثل أبها السعودي وسيمبا التنزاني والجيش الملكي المغربي.