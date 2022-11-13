بالتعاون مع راعي بايرن ميونخ.. شوبير يكشف تفاصيل إنشاء ستاد النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل استاد النادي الأهلي والمزمع إقامته بمدينة الشيخ زايد، مشيراً إلى أنه سيقام مع الشركة الراعية لاستاد بايرن ميونخ الألماني ذاتها.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي اليوم الأحد،: "اسمك وقيمتك يجعلانك تفرض نفسك على الناس، والاسم والقيمة يأتيان من التاريخ والسلوكيات والأداء وما تقدمه عبر سنوات طويلة من عمرك، مثل أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وهي أسماء كبيرة صنعت لها اسمًا في السوق".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "من حق جميع الأندية أن تفخر بالخبر الذي تأكدتُ من صحته تماما، فالأهلي معه شركة كبيرة جدا تسوق له وهي (بريزنتيشن) وتم التوصل لاتفاق مع إحدى شركات التأمين الكبرى التي يطلق اسمها على استاد نادي بايرن ميونخ الألماني، فالاستاد الجديد مقرر إقامته في فرع النادي بالشيخ زايد، فهذه الشركة ستحمل اسم استاد الأهلي ولها امتيازات أخرى كثيرة جدا".

وواصل: "العقد بين الأهلي وشركة التأمين الكبرى سيكون لمدة 20 سنة، وسيدفعون ما يوازي 6 مليارات جنيه مصري، وهي مفاوضات حتى الآن ولم يتم التوقيع الرسمي والشركة والأهلي مهتمان جدا، وتقسيط المبلغ سيكون على نظام 4 أقساط، كل 5 سنوات يُدفع جزء من المبلغ، وهناك شركة سيارات كبيرة وأخرى للمياه الغازية تنافسان على هذا العرض ولكن الأهلي فضل شركة التأمين المعروفة".

وتابع شوبير: "الأهلي لديه حاليا 6 رعاة على قميصه ولن يضيف عليه راعيا جديدا فالقميص لا يحتمل وضع إعلانات جديدة، لكن الأهلي لديه امتيازات كثيرة سيبيعها وستجلب له مبالغ بالملايين، ولذلك الأهلي لديه أعلى ميزانية في تاريخه وهذا مستمر مع الأهلي ونظامه طوال تاريخه فعندما تعمل كمؤسسة ستنجح ولكن كفرد لن تستمر".

وفي وقت سابق، قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن هذا الأمر: "نعتاد في الأهلي ألا نتحدث إلا عندما تتم الأمور رسميا، العمل من قبل شركة الأهلي للمنشآت الرياضية على قدم وساق، استاد الأهلي هو من أهم الأمور الإستراتيجية للنادي، وعندما نصل للقرارات النهائية قريبًا جدًا سيكون لدينا الكثير من الأخبار بشأن هذا الأمر".