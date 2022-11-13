شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف نهائى دورى مرتبط "رجال" كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، إقامة الأدوار النهائية من بطولة دورى المرتبط رجال، والمقرر إقامتها يومى 22 و 24 نوفمبر الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ونجح الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك والجزيرة في التأهل إلى نصف النهائي والذى يقام يومى 16 و 18 من الشهر الجارى ، بصالة برج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك والجزيرة مع الاتحاد السكندرى.

ومن المقرر أن تشهد المباريات حضور جماهيري 500 مشجع لكل فريق، وذلك بعد حصول الاتحاد المصري لكرة السلة على الموافقات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات كرة السلة في دور قبل نهائي ونهائي دوري المرتبط بواقع 1000 مشجع مناصفة بين طرفي كل مباراة بداية من الدور نصف النهائي.