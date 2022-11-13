شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الاتحاد السكندرى ودياً الجمعة فى ختام معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظيره فى الاتحاد السكندري على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الجمعة المقبل فى ختام معسكر الطلائع المغلق بالقاهرة.

ودخل فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف صباح السبت، معسكرا مغلقا بالقاهرة حتى نهاية الأسبوع الجارى، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبيه وتجهيزهم بالشكل الأمثل ضمن خطة تصحيح مسار الفريق فى ظل القيادة الفنية الجديدة.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

وأعلن نادى طلائع الجيش، بشكل رسمى، التعاقد مع محمد يوسف لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعلاء عبد العال.

وأكمل يوسف إجراءات تعاقده مع النادي بعد توقيعه على العقود خلال جلسة جمعته بالعميد أيمن سعيد المشرف العام على الكرة بنادي الطلائع.

وكان علاء عبد العال قد تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-1.