شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس الإسماعيلى بنزلة برد ومصطفى فارس ينهى أزمة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد فوزى، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مباراة فريقه الودية ضد أبو حماد التى أقيمت مساء أمس على ملعبه بالإسماعيلية استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد تعرض اللاعب لنزلة برد حادة، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان جاريدو استبعاده بعد وضع برنامج علاجي له بالتنسيق مع الدكتور مجدي باز طبيب الدراويش.

من جانبه، حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على الدفع بمصطفي فارس لاعب الفريق الشاب فى مركز قلب الدفاع على هامش ودية الفريق ضد أبو حماد استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

يأتى ذلك من أجل التعرف على إمكانات اللاعب كمدافع تمهيدا للاستعانة به فى أى وقت هذا الموسم، فى ظل تألقه فى أكثر من مركز منذ إنضمامه إلى الإسماعيلي قبل 3 مواسم.

وواصل الإسماعيلي سلسلة مبارياته الودية خلال فترة توقف المسابقة المحلية وفاز على أبو حماد بسداسية مقابل هدفًا عن طريق حازم مرسي ” هاتريك ” ومحمد الشامي وكريم عرفات وصالح جمعه.

جدير بالذكر أن الدراويش يخوض آخر لقاءاته الودية الحالية بمواجهة شبابه اليوم الأحد استعدادًا لملاقاة فاركو السكندري يوم 23 نوفمبر الجاري فى رابع جولات المسابقة المحلية.