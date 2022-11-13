شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفى بزوجها زياد السيسي بعد إنجاز برونزية العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعب وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواس، بزوجها زياد السيسي، والذى حقق أمس برونزية كأس العالم التى أقيمت بالجزائر.

ونشرت نوران صورة لزوجها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وعلقت: "هذا غير حقيقي.. ملهم.. شغوف.. وصانع تاريخ".



نوران جوهر

وتوج زياد السيسي لاعب المنتخب المصري للسلاح ببرونزية تاريخية فى منافسات كأس العالم لسلاح السيف رجال، والتي استضافتها الجزائر.

وكان اللاعب قد خسر في مباراة الدور قبل النهائى أمام لاعب جورجيا صاندرو بزادزي المصنف الثاني عالميًا بنتيجة 15-13 ، ليحقق برونزية عالمية لأول مرة في تاريخ سلاح السيف المصري بمنافسات كأس العالم.

كما توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية .