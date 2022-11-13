شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يؤازر ثنائى المصرى بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع ثنائي الفريق البورسعيدي محمود جاد ومروان حمدي، لمؤازرتهما بعد الاستبعاد من قائمة المنتخب التى تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودى الذى يجمع المنتخبين الجمعة المقبل.

وطالب جلال كلا اللاعبين بضرورة غلق تلك الصفحة والتركيز على المرحلة المقبلة مع المصري، خاصة أن الفريق يستعد لمواجهة الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر.

وانتظم ثنائي النادي المصري مروان حمدي ومحمود جاد، أمس السبت، فى معسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، ومواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، وذلك بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب الفراعنة، التي تستعد لمواجهة بلجيكا في اللقاء الودي المقرر له 18 نوفمبر الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نادي الزمالك يوم 26 نوفمبر الجاري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.