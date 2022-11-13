شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دورى كرة السلة "سيدات" بين الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة دورى مرتبط سيدات كرة السلة، بمشاركة فرق الأهلى والجزيرة وسموحة وسبورتنج، حيث يلتقى الأهلي مع سبورتينج لتحديد الفائز باللقب بينما يتنافس الجزيرة وسموحة على تحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد مباريات نهائي دورى مرتبط سيدات كرة السلة

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج على لقب البطولة، وتقام المباراة فى السابعة مساءً، بينما تقام مباراة المركزين الثالث والرابع بين الجزيرة وسموحة فى الثالثة عصرا، حيث تقام المباريات بصالة 1 باستاد القاهرة.

موعد مباريات الإياب لنهائى دورى مرتبط سيدات كرة السلة

تقام مباريات الإياب الأربعاء المقبل، فى نفس الصالة، وفى نفس المواعيد المقررة للمباريات.

وعقد الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اجتماعا خلال الساعات الماضية مع ممثلي الأندية بمقر الاتحاد، من أجل بحث سبل عودة الجماهير خلال منافسات الموسم الجاري.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مجدي أبو فريخة وأعضاء مجلس الإدارة المهندس خالد القوصي والمهندس حسين البشبيشي والأستاذ محمد فتحي والكابتن رحاب الغنام، إلى جانب الأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي والكابتن أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

تضمنت الجلسة طرح العديد من النقاط، على رأسها كيفية عودة الجماهير والتي لاقت قبولا واسعا لدى ممثلي الأندية، وخلصت إلى الاتفاق على أن يكون تنسيق دخول الجماهير بين النادي صاحب الأرض مباشرة والجهات المختصة بتأمين ودخول الجماهير من أجل ضمان أمن وسلامة الجماهير، وتأكيد سهولة الوصول إلى المقاعد المخصصة للمشجعين.