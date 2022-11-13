شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحيى الذكرى الثالثة لرحيل عوض الحارتى نجم الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النادي المصري الذكرى الثالثة لرحيل عوض الحارتي، نجم الفريق السابق، والذى توفي عام 2019، ونشر الحساب الرسمي للمصري صورة لنجمه الراحل عبر فيس بوك وعلق: "الذكرى السنوية الثالثة لوفاة أحد أهم رموز القلعة الخضراء على مدار تاريخها، نجم المصري خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات، الراحل القدير عوض الحارتي - الأول وقوفًا من اليسار بالصورة المرفقة - والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام 2019.

رحم الله فقيدنا الغالي بقدر عطاءه الكبير لناديه لاعبًا ومدربًا ومديرًا فنيًا ومديرًا تنفيذيًا للنادي على مدار سنوات وسنوات.



المصري

ويخوض النادي المصري اليوم الأحد، ثالث تجاربه الودية في معسكره المقام حالياً بالقاهرة، عندما يلتقي بنظيره حرس الحدود، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام، كما يستعد النادي المصري لمواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر في اللقاء المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري.

وخاض النادى المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره المقام حالياً بالقاهرة، حيث خسر فى الأولى أمام فريق القناة بهدف نظيف، وفاز فى الثانية على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخوض المصرى مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة داخل معسكره، حيث يلتقى اليوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.