شكرا لقرائتكم خبر عن الزمورى ينتظر تسلم 150 ألف دولار من الإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر التونسى نور الزمان الزمورى، مدافع النادى الإسماعيلى، تسلم 150 ألف دولار من مسئولى القلعة الصفراء اليوم، الأحد، بعدما تلقى الدراويش إخطاراً من الاتحاد الدولى فيفا بضرورة تسديد مستحقات المدافع التونسى خلال 10 أيام، بعدما تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى رسمية للفيفا فى هذا الشأن.

ولم يشارك نور الزمان الزمورى فى أى مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان نور الزمان الزمورى قد خاض تدريبات إضافية فى الأيام الماضية بناءً على تعليمات مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، منها الجرى حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية، بجانب التسديد على المرمى من مسافات بعيدة ضمن خطة تجهيزه للمشاركة مع الدراويش فى المباريات عقب انتهاء فترة توقف الدورى.

يذكر أن الإسماعيلي قد فاز مؤخراً على الرباط والأنوار البورسعيدي بهدفين نظيفين ومصر للتأمين بهدفين مقابل هدف، خلال المباراتين الوديتين استعداداً لاستكمال مشوار الفريق المحلي وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.