شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر كمال عبد الواحد يخطف لقب "المنقذ" فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفريق فيوتشر، حالة من التألق الكروي، والتى تعد امتداداً لتألقه فى آخر موسمين، سواء خلال فترة تواجده بالنادي المصري، أو بعد انضمامه لفيوتشر، وارتبطت حالة تألق اللاعب بتواجده مع أبيه الروحي على ماهر، مدرب فيوتشر الحالي والنادي المصري السابق، حيث أعاد المدرب المخضرم اكتشاف اللاعب.

عمر كمال خطف عن جدارة لقب "المنقذ" خلال وجوده فى فيوتشر، بعد تألقه بقيادة الجبهة اليمنى، على الرغم من أنه يلعب فى غير مركزه الأساسي، حيث يتم توظيفه كجناح أيمن لدوره الفعال فى الهجوم.

نجح عمر كمال عبد الواحد في مباراة فيوتشر الأخيرة بدور الـ 32 التكميلي بكأس الكونفدرالية، فى إنقاذ حظوظ فريقه في الاستمرار بالمنافسة، بعدما أحرز هدف التعادل لفيوتشر في شباك أول أغسطس الأنجولي، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1، ويلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي تألق خلالها عمر كمال أيضاً ليقود فريقه إلى التأهل لدور المجموعات.

بدأ عمر كمال عبد الواحد مسيرته الكروية مع فريق اتحاد الشرة، حيث شارك 47 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، ثم انتقل إلى بيراميدز حيث شارك في 15 لقاء سجل خلالهم 3 أهاف وصنع 3 أهداف أخرى، ثم التحق بالنادي المصري ليتألق مع علي ماهر حيث شارك في 88 مباراة سجل خلالهم 17 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى، قبل أن يلحق بعلي ماهر في فريق فيوتشر ليشارك 37 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.