شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار رئيساً لبعثة منتخب مصر فى الكويت قبل مواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر الأول فى الكويت حيث يلتقى الفراعنة منتخب بلجيكا الجمعة المقبل باستاد جابر الأحمد.

وضم فيتوريا 24 لاعباً للمباراة هم:

حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد.

خط الدفاع :عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه.

خط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.