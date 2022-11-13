شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريرا عن 7 لاعبين فى الأهلى قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، تقريراً من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن 7 لاعبين مصابين قبل استئناف تدريبات المارد الأحمر، وهم أليو ديانج وعمرو السولية ومحمود متولى ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وعلى لطفى.

ويرغب كولر فى التعرف على مستجدات تأهيل السباعى السابق، حيث كان ديانج ينفذ برنامج تأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية، فيما اشتكى عمرو السولية من آلام فى العضلة الأمامية، بينما تعرض رامي ربيعة لكدمة فى الضلوع، وعانى محمود كهربا وعلى لطفى من نزلة برد، بينما تعرض متولى للإصابة بشد فى العضلة الخلفية مع منتخب مصر، فيما أجرى محمد عبد المنعم جراحة فى الأنف.

واقترب الخماسى ديانج والسولية وكهربا وعلى لطفى ورامى ربيعة من الانتظام فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء برامج تأهيلهم خلال الأيام الماضية، فيما لايزال الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم فى فترة التأهيل.