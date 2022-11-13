شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير إلى الكويت اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا إلى الكويت، في العاشرة صباح اليوم الأحد، لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى.

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم/ في حراسه المرمى :محمد الشناوي – أحمد الشناوي- محمد عواد، وفي خط الدفاع :عمر جابر- أكرم توفيق- احمد حجازي- علي جبر -أسامة جلال- محمود علاء- محمد حمدي- حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد- حمدي فتحي- محمد النني- إمام عاشور -محمود حمادة -محمد مجدي قفشة- طاهر محمد طاهر- أحمد سيد زيزو- محمد صلاح -محمود تريزيجيه ، وخط الهجوم :أحمد حسن كوكا- عمر مرموش -مصطفي محمد.

بينما تم استبعاد 12 لاعبا هم: محمود جاد – عبد الله جمعه – حسام عبد المجيد – باهر المحمدي – مروان عطيه – عمرو عماد السيسي – أحمد عبد القادر – مصطفى ذكي “زيكو”- مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

من جانبه ، كشف محمد غرابة، المدير الإدارى للمنتخب الوطنى، عن موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمعسكر الفراعنة، موضحاً أنه سينضم للقائمة المختارة بالكويت، لافتاً إلى أن الفريق سيسافر صباح اليوم استعداداً لمواجهة بلجيكا ودياً يوم الجمعة المقبلة 18 نوفمبر الجاري.

وقال غرابة خلال تصريحات له، أن المنتخب الوطنى سيسافر إلى الكويت صباح اليوم ثم يعود السبت المقبل بعد مباراة بلجيكا الودية. وأضاف، "ينضم محمد صلاح إلى منتخب مصر في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين ، فيما يأتى مصطفى محمد، يوم 14 من ذات الشهر بعد خوض فريقه مباراة يوم الأحد وينضم أحمد حجازي وطارق حامد وعمر مرموش، اليوم الأحد ، وجميع اللاعبين المحترفين ينضمون بشكل كامل غدا الاثنين".

وأكد غرابة أن لاعبى المنتخب الوطنى متحفزون لمواجهة بلجيكا لأنها تعتبر من أقوى المنتخبات، لافتا إلى أنه يتمنى رؤية حماس الجماهير في المدرجات، خصوصاً بعد طرح الشركة المنظمة للتذاكر، موضحاً أن الاستاد يتسع لـ65 ألف مشجع.

وأوضح المدير الإداري للمنتخب الوطنى أن استراتيجية البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة تتركز على تقديم مشروع يفيد الكرة المصرية بالتعاون مع اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الخواجة لا يحب التدخل في عمله ويعمل على تطوير اللاعبين بشكل مستمر.

واختتم: "كل الأمور تسير على ما يرام داخل المنتخب، المدرب فيتوريا ضم مجموعة من الوجوه الجديدة للاستقرار على العناصر التي يعتمد عليها الفترة المقبلة وتم التنسيق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى بشأن عدم ضم ياسر إبراهيم وتم استدعاء خالد صبحى تنفيذا لتوصية مسئولي الأحمر بحصول اللاعب على راحة قبل أن يتم استبعاد لاعب الاتحاد السكندرى من القائمة النهائية".