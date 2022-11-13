شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش مع فيريرا التجديد للمثلوثى قبل يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك عودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول، إلى القاهرة بعد قضاء إجازته، حيث منح المدرب الفريق راحة لمدة 4 أيام من الخميس الماضي، على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية غدا الاثنين، وعقب عودته سيعقد الزمالك جلسة معه لمناقشة مصير التونسي حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق، والذى ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

وترغب إدارة الكرة بنادي الزمالك فى الاجتماع مع جوسفالدو فيريرا لبحث تجديد تعاقد المثلوثى، خاصة أن مستوى اللاعب تطور بشكل ملحوظ الفترة الماضية تحت قيادة فيريرا.

ويسعى مسئولو الزمالك فى الأيام المقبلة لحسم هذا الملف، حتى وإن تلقى اللاعب عروضًا للرحيل، ووافق عليها فيريرا ليكون خروجه من بوابة الزمالك، وليس الرحيل المجانى، مثلما سبق وحدث مع مواطنه فرجاني ساسي، أو المغربي أشرف بن شرقي.