الامارات | أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى وولفرهامبتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 2 / صفر، أمس ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. على الجانب الأخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند عشر نقاط في المركز العشرين والأخير. وسجل مارتن أوديجارد هدفا أرسنال في الدقيقتين 55 و75.

وبدأت المباراة بضغط متبادل من الفريقين، حيث سعى كلاهما لتسجيل هدف مبكر في مرمى الأخر. وتألق جوزي سا حارس مرمى وولفرهامبتون في التصدي لهجمات أرسنال عن طريق البرازيلين جابرييل خيسوس وجابرييل مارتينلي، فيما نجح آرون رامسديل حارس أرسنال في التصدي لهجمات وولفرهامبتون.

وسدد خيسوس كرة قوية في الدقيقة 37 لكنها اصطدمت بالعارضة ، فيما هدد جونزالو جيديس مهاجم وولفرهامبتون.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، هاجم أرسنال بكل قوته محاولا تسجيل هدف في شباك منافسه، وبعد عشر دقائق من الشوط، ينجح القائد مارتن أوديجارد في تسجيل الهدف الأول، مستفيدا من عرضية من زميله فابيو فييرا. وبعد ذلك الهدف واصل أرسنال هجماته الخطيرة على مرمى وولفرهامبتون، لكن جوزي سا نجح في الذود عن مرماه ببراعة. وفي الدقيقة 75 نجح أرسنال في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أوديجارد مرة أخرى، بعدما استفاد قائد الفريق من كرة عائدة من تصدي جوزي سا، ليسددها في الشباك . ونجح أرسنال في الحفاظ على النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، بفوزه 2 /صفر.