شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 13_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره لاتسيو مساء اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر على ملعب "أليانز ستاديوم"، في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي بقيادة المدير الفني ماسيمليانو أليجري.

موقف يوفنتوس ولاتسيو في جدول ترتيب الدوري الإيطالي



يحتل اليوفي المركز الرابع بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 28 نقطة بعد 8 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين بينما يأتي لاتسيو في المركز الثاني كوصيفا برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة





تقام مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، مساء الأحد 13 نوفمبر 2022.

توقيت مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

تلعب مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.

معلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي



يقوم بالتعليق على مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي، المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.