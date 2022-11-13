شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 13_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق ميلان مع نظيره فريق فيورنتينا، اليوم الأحد 13 نوفمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.

◄ ما هي موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا؟

حيث تُقام المباراة بين فريقي ميلان وفيورنتينا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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تشكيل ميلان المتوقع ضد فيورنتينا

حراسة المرمى: كيبريان.

خط الدفاع: كالولو - كايير - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - إسماعيل بن ناصر - رافائيل لياو - كيتيلاري - ميسياس.

خط الهجوم: أولفيه جيرو.

ترتيب ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي



يحتل فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

وسيتم نقل المباراة بين فريقي ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي على شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري لمسابقة في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

وفي سياق آخر، يواجه فريق ميلان نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.