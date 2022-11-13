شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 13_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل مانشستر يونايتد، ضيفًا ثقيلًا على فولهام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-23، على ملعب كرافين كوتاج.

حيث سقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة بآخر مباراة له في المسابقة أمام أستون فيلا، ويهدف لمصالحة جماهيره والعودة إلى الانتصارات من جديد، قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم، للاقتراب أكثر من المربع الذهبي والقمة.

وعلى الجانب الآخر فولهام يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، وسيتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر.

ما هو موعد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد؟



موعد مباراة فولهام ومانشستر يونايتد في الجولة 16 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي هو اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، على ملعب "كرافين كوتاج

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر فولهام ومانشستر يونايتد؟



تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك متابعة مباراة مانشستر فولهام ومانشستر يونايتد عبر شاشتها.