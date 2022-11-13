شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي اليوم 13_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف نادي باريس سان جيرمان نظيره أوكسير، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

حيث يحتضن ملعب حديقة الأمراء مباراة باريس سان جيرمان ضد أوكسير فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

كما يعتلي باريس سان جيرمان قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 38 نقطة، فى حين يقبع أوكسير فى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

ويسعى سان جيرمان لإنهاء مغامرته على وقع حصد النقاط الثلاث أمام في المحطة الأخيرة لنجومه الكبار قبل الالتحاق بمنتخباتهم في كأس العالم على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

وسيقاتل نادي العاصمة لتحقيق فوزه الخامس تواليًا والثالث عشر هذا الموسم، حيث ما زال الفريق الوحيد فى الدوري الذي لم يتذوق طعم الخسارة، إذ فاز فى 12 مباراة مقابل تعادلين، والوحيد فى البطولات الخمس الكبرى دون هزيمة بمختلف المسابقات.

فيما يعانى أوكسير بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس - دانيلو بيريرا - ماركينيوس

الوسط: أشرف حكيمي - فيتينيا- ماركو فيراتي - ميدنيدش

الهجوم: ليونيل ميسي – نيمار- كيليان مبابي.