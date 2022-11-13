شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في الدورى الإيطالي اليوم 13__11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق أتالانتا نظيره إنتر ميلان ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدورى الإيطالي الكالتشيو لموسم 2022-23.

حيث يحتضن ملعب جيويس موقعة أتلانتا ضد إنتر ميلان، فى الواحدة والنصف 1.30 ظهر اليوم الأحد 13 نوفمبر بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الايطالي برصيد 27 نقطة متساويا مع مضيفه أتالانتا صاحب المركز السادس ويتفوق عليه بفارق الأهداف فقط.

ويسعى فريق الإنتر لتحقيق الفوز على أتالانتا، لمواصلة سلسلة الانتصارات فى مسابقة الدوري الإيطالي من أجل مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

وسيكافح النيراتزوري بمعنويات مرتفعة، لتحقيق الفوز لتعزيز رصيده من النقاط لمحاولة اقتحام المربع الذهبي، فيما يتسلح أتلانتا بالأرض والجمهور لتصحيح المسار وخطف النقاط الكاملة للوصول إلى المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يدخل انتر ميلان مواجهة أتلانتا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: سكرنيار، دي فراي، دي ماركو.

الوسط: شانهانجلو، جوسينس، بروزوفيتش، باريلا، ديمفريس.

الهجوم: لوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.