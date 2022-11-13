شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث مصير يوسف أسامة وسيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش إدارة الكرة بنادى الزمالك مصير يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، لاعبى الفريق الأول، حيث ترغب الإدارة فى تجديد تعاقد الثنائى، خاصة أن عقديهما اقترابا من الانتهاء.

وتلقى اللاعبان عروضًا مغرية من أندية الدورى الممتاز، ومن المتوقع أن تحسم إدارة الزمالك ملف تجديد اللاعبين مع السماح لسيف فاروق بالرحيل على سبيل الإعارة، خاصة أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة ليكتسب الخبرات قبل العودة للقلعة البيضاء من جديد.

ويتمسك فيريرا باستمرار يوسف أسامة نظرًا للاعتماد عليه في بعض الأحيان.

ويبدأ فريق الزمالك، الاثنين المقبل، فترة إعداد مصغرة استعدادا لاستئناف المباريات من جديد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، والتى بدأت الخميس الماضي.

ويسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباريات وزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد واللاعبين القدامى في هذه الفترة من أجل استعادة الفريق رونقه ومستواه المميز الذي ظهر عليه الموسم الماضى، الذي نجح في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر.

ويدرس المدير الفني للزمالك إجراء عملية التدوير بين اللاعبين في بعض المراكز ومنح البعض الفرصة من أجل الوصول لأفضل تشكيل للزمالك قبل مباراة المصرى المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى يوم 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر، ثم مواجهة المصرى مرة أخرى في بطولة الدوري في نفس الأسبوع.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.