شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائى دورى سيدات السلة بين الأهلى وسبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الدور النهائي من بطولة دورى مرتبط كرة السلة سيدات، وتقام مباريات الذهاب اليوم الأحد بينما يقام إياب النهائي بعد غد الثلاثاء.

ويلتقى اليوم فى ذهاب نهائي الدورى فريق سيدات سلة الاهلى مع نظيره سبورتنج، بينما يلتقى الجزيرة مع سموحة هلى المركزين الثالث والرابع.

وتقام المباريات فى صالة 1 باستاد القاهرة فى الخامسة هلى مستوى الجزيرة وسموحة والسابعة على مستوى الاهلى وسبورتنج.

ونجح الأهلى فى الصعود للدور النهائي بعد التغلب على سموحة بينما تأهل سبورتنج بالفوز على الجزيرة فى نصف النهائي من البطولة.