شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الكرة بالزمالك تسعى لحسم ملف إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة الكرة بنادى الزمالك لتعديل عقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق، حيث ترغب الإدارة فى تمديد التعاقد مع اللاعب مع تعديل البنود المادية لتتناسب مع إمكانيات وعطاء عاشور فى الملعب.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أكد أن إمام عاشور خبرته خارج الملعب قليلة، مشيراً إلى أن عقد اللاعب ممتد لموسمين مقبلين، وطالبناه بالتركيز وأبلغناه برغبة النادى فى تعديل عقده.

وقال أمير مرتضى، "الزمالك لا يبخل على أي لاعب وتم تعديل عقد الونش أكثر من مرة منذ انضمامه للنادي، ولا توجد أزمة فى عقد إمام عاشور، ولكن مشكلته تتمثل فى المواعيد والنظام الموضوع منى ومن المدير الفنى، وتحدثنا مع إمام عاشور على أن لون الشعر لم يكن يناسب فترة خسارة السوبر".