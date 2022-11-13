شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندرى يطلب تقريرا عن المصابين قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تقريراً من الجهاز الطبى عن اللاعبين المصابين ومدى الحالة التى وصلوا إليها.

واشتكى السيد سالم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، من شد فى العضلة الأمامية، فضلاً عن شكوى كريم الديب من إصابة عضلية وطلب زوران تجهيز الثنائى للمرحلة القادمة.

فى سياق متصل، قرر زوران رفع الحمل البدنى للاعبى زعيم الثغر عقب العودة لاستئناف التدريبات على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لخوض مباريات الدورى العام بالاضافة الى مباريات كأس الرابطة.

واستقر زوران على وضع برنامج تدريبى لإعداد لاعبى الفريق السكندرى، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين في التاسعة صباحا و الخامسة مساءً استعداد لاستئناف الدورى.